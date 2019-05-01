Касильяс: испытал большой испуг, но сейчас всё под контролем

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своём состоянии после перенесённой операции на сердце.



«Всё под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас всё приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь», — написал Касильяс в «Твиттере» и приложил своё фото после операции.

Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.



Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.