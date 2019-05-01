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Черышев — Касильясу: надеюсь, сможешь скоро вернуться на поле

Черышев — Касильясу: надеюсь, сможешь скоро вернуться на поле
Футбол / Испания

Вингер «Валенсии» Денис Черышев обратился к бывшему партнёру по «Реалу», а ныне голкиперу «Порту» Икеру Касильясу после перенесённого тем сердечного приступа.

«Многих тебе сил, Икер Касильяс. Надеюсь, ты поправишься и скоро снова сможешь вернуться на поле. Ты пример для подражания», — написал Черышев в своём «твиттере».

Черышев бы одноклубником Касильяса в период с 2009 по 2015 год.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

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