Аспиликуэта: пришло время «Челси» показать себя и вновь выиграть Лигу Европы

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».



«В „Челси“ мы начинаем каждый сезон с мыслями о победе во всех турнирах. В этом году из пары турниров мы выбыли. Путь до этой стадии долгий. В этом турнире много сильных команд, и завоевание трофея — наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, так что надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку.



Готов сыграть, где попросит тренер. Да, я преимущественно правый защитник, иногда играю слева. Мне нравится играть там, где укажет тренер. Мы пропустили в чемпионате много мячей и не набирали очки. В Лиге Европы дела с этим были получше. Ждем тяжелого матча и знаем, что обе команды близки к финалу и много работали, чтобы оказаться там.



Победа в Лиге Европы в 2013 году? Это был мой первый трофей в составе „Челси“, а это всегда нечто особенное. Он отличается от Премьер-лиги, где ты проводишь 38 матчей. Мы гордимся этим достижением. Пришло время показать себя и выиграть турнир во второй раз.



Мне нравится футбол, и я смотрю игры во всех странах. Бундеслигу тоже смотрю. „Айнтрахт“ доминировал в своей группе в Лиге Европы, играл с высокой интенсивностью и большим числом бежал в чужую штрафную. Надо противопоставить им ту же интенсивность», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

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