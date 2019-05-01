«Барселона» второй в истории забила 500 мячей в Лиге чемпионов

Гол форварда «Барселоны» Луиса Суареса в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов стал для клуба 500-м в турнире. Об этом сообщает Squawka.

Сине-гранатовые стали второй командой, которой покорилась эта отметка. Раньше каталонцев данный рубеж преодолел «Реал», у которого в настоящее время значится 551 забитый мяч в турнире.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» проводит 11-й матч. В предыдущих 10 встречах она забила 23 мяча. Для Суареса этот гол стал первым в этом сезоне в турнире. Лучшим бомбардиром каталонского клуба в текущем розыгрыше ЛЧ является капитан команды Лионель Месси. Аргентинец отметился 10 результативными ударами, он возглавляет гонку бомбардиров турнира.