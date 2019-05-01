Сарри: уважаю «Айнтрахт», «Челси» будет сложно выйти в финал Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал, чего ожидает от противостояния с «Айнтрахтом» в матче 1/2 финала Лиги Европы.



«Кэхилл не сыграет. У него проблемы с ахилловым сухожилием. На данный момент он вне игры. Надеюсь, он вернется в строй через неделю. У нас есть определенные проблемы с центром обороны. На тренировке мы пробовали Аспиликуэту как центрального защитника, на случай если ему придется закрывать эту зону. Это нормальная ситуация, такое случается. Мы провели много матчей и прежде избегали травм.



Рюдигер? Мы старались дотянуть до конца сезона, но травма нас все равно настигла. У него были проблемы с мениском. Ему не повезло. Руди выбыл как минимум на три месяца. Я разговаривал с ним, он расстроен. Когда у тебя серьезная травма, это всегда сложно. Он очень силен и вернется еще более сильным.



С „Наполи“ я выиграл в Лиге Европы восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд Премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов. В английскую топ-четверку попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги, нам пришлось пройти „Ливерпуль“ и „Тоттенхэм“, а в финале нас ждал „Манчестер Сити“. Это как Лига чемпионов!



Уважаю „Айнтрахт“. Он играл с топ-клубами. Очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол, игроки при этом мощные и по качествам напоминают пражскую „Славию“, только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Аспиликуэта: пришло время «Челси» показать себя и вновь выиграть Лигу Европы