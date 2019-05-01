Жена Касильяса: к счастью, Икер отделался лишь испугом

Сара Карбонеро, супруга голкипера «Порту» Икера Касильяса, рассказала о состоянии мужа после операции на сердце.



«К счастью, Икер отделался легким испугом. Большое спасибо всем за сообщения и поддержку. Как сказал мне сегодня один хороший друг, жизнь порой использует странные методы, чтобы напомнить нам, как важно ценить каждый её момент», — написала Карбонеро на странице в «Инстаграме».

Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.