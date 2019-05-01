Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Ливерпуль» в 1-м матче 1/2 финала ЛЧ

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Луис Суарес, забивший гол с подачи защитника каталонцев Жорди Альбы. На 75-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».



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