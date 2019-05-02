Сэвидж: «Барселона» могла выиграть в 5 или 6 мячей, но счёт мог быть и 3:3

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса Робби Сэвидж, который ныне является футбольным экспертом, прокомментировал исход первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

«Какое зрелище. „Барселона“ могла выиграть в 5 или 6 мячей в конце, но счёт мог бы быть и 3:3. „Ливерпуль“ не реализовал свои моменты и был очень уязвим в контратаках. Теперь он должен сделать что-то невероятное в ответном матче, чтобы выйти в финал», — цитирует Сэвиджа BBC.

Напомним, матч «Барселона» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Дублем в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси, ещё один гол на счету Луиса Суареса. Ответную игру команды проведут на «Энфилде» 7 мая.