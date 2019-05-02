Фабрегас: снимаю шляпу перед «Ливерпулем»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас похвалил «Ливерпуль» за игру в проигранном «Барселоне» с разгромным счётом 0:3 первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Снимаю шляпу перед „Ливерпулем“, какое потрясающее выступление. Такой матч можно проиграть только в том случае, если против тебя играет хорошая команда с особенным игроком, который намного выше остальных», — написал Фабрегас в своём "твиттере".

Напомним, Фабрегас является воспитанником «Барселоны». В 2003 году из академии каталонского клуба он перешёл в «Арсенал». На «Камп Ноу» испанец вернулся летом 2011 года. Его трансфер обошелся сине-гранатовым в € 34 млн. Через три года он перешёл в «Челси» за € 33 млн.

Ответную игру «Ливерпуль» и «Барселона» проведут на «Энфилде» 7 мая.