Видаль: это был самый сложный матч «Барселоны» в этом сезоне

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победу с разгромным счётом 3:0 над «Ливерпулем» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодняшняя игра — самый сложный матч, который мы провели в этом сезоне. Это была очень напряжённая встреча. О Месси можно говорить, что он с другой планеты. Он всё делает правильно, он вышел и забил два мяча», — приводит слова Видаля El Mundo Deportivo.

В матче с «Ливерпулем» аргентинский капитан сине-гранатовых первым результативным ударом отметился на 75-й минуте, добив в пустые ворота отскок от перекладины после удара Луиса Суареса. Дубль во встрече он сделал на 82-й минуте, отправив мяч в «девятку» ворот красных со штрафного удара.

Ответный матч «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют на «Энфилде» 7 мая.