Вальверде: знаем, на что способен Месси, и всё равно не перестаём удивляться

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).



«Каждая команда пытается навязать свой игровой ритм, и иногда соперник доминирует над тобой. Сегодня этого было сложно добиться. В этой игре нам удалось забить три гола, и мы надеемся на растерять преимущество в ответном матче.



Мы знаем, на что способен Лионель, и тем не менее, не перестаём удивляться. В таких важных матчах все игроки должны проявлять себя, и сегодня командные действия вновь помогли добиться успешного результата», — приводит слова Вальверде Marca.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Клопп: доволен выступлением «Ливерпуля», но не слишком доволен результатом