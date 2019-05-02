Месси: «Барселона» справилась со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). Напомним, аргентинский форвард отметился дублем в этой встрече.

«Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был забивать. Тогда на «Энфилде» было бы попроще. Но и 3:0 — блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля». Конечно, «Барселона» не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу», — приводит слова Месси пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».