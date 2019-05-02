Милнер: «Ливерпуль» может гордиться тем, как сыграл с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«На этой стадии турнира важен только результат. Да, мы создавали моменты и должны были реализовывать хотя бы пару из них, но не вышло. Хотя мы можем гордиться тем, как сыграли.

От Месси всегда ждёшь чего-то подобного. Обидный результат, но нужно сосредоточиться на положительных моментах. Посмотрим, что будет на «Энфилде». Выложимся без остатка, это я могу обещать. На нашем стадионе уже случались особенные матчи», — приводит слова Милнера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».