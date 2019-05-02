Вальверде: не знаю, как Месси это делает, но он постоянно добивается успеха

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).



«Что мне в матче понравилось — мы знали, что на поле нужно будет вкалывать, и сделали именно это. Были отрезки матча, когда «Ливерпуль» владел подавляющим преимуществом. То, как сегодня прессинговал Месси, лишний раз показывает, что для него значат клуб и товарищи по команде. У нас очень тактически гибкая команда. И если начинает прессинговать Лео, то прессингуют и все остальные.

Месси всегда преподносит сюрпризы. Тот штрафной был назначен на серьёзной дистанции от ворот, и я не знал, будет ли он бить. Не знаю, как он это делает, но он постоянно добивается успеха. Месси всегда проявляет себя, когда нашей команде это нужно больше всего. Он внушает страх во всех наших противников.

Нам пришлось очень постараться, чтобы сохранить свои ворота на замке. У «Ливерпуля» прекрасная команда, и впереди ещё 90 минут на «Энфилде». В прошлой Лиге чемпионов мы вылетели в 1/4 финала, выиграв первый матч дома со счётом 3:0. Так что вся борьба впереди», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».