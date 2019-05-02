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Эмери: у «Арсенала» большие цели в Лиге Европы и серьёзная мотивация

Эмери: у «Арсенала» большие цели в Лиге Европы и серьёзная мотивация
Футбол / Лига Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Валенсией».

«У нас большие цели в этом турнире и серьёзная мотивация. Это полуфинал, и будет непросто. Ещё в начале сезона понимали, что финишировать в топ-4 в Премьер-лиге будет тяжело. Мы продолжим пытаться это сделать, но не будем оглядываться на таблицу. Лига Европы — это большая мотивация», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Валенсия» пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Айнтрахт» Ф — «Челси».

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