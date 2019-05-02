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Шевченко — Касильясу: мой друг, оставайся сильным

Шевченко — Касильясу: мой друг, оставайся сильным
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал голкипера «Порту» Икера Касильяса, который вчера, 1 мая, перенёс сердечный приступ.

«Мой друг, оставайся сильным», — написал Шевченко в «Твиттере».

Напомним, в среду на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала», в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.

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