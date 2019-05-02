Милнер: учитывая состав «Барселоны», сыграть на ноль на «Энфилде» будет непросто

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«Проводя первый матч в гостях, очень важно забить. Учитывая состав «Барселоны», сыграть на ноль на «Энфилде» нам будет непросто.

Теперь нам надо сделать чудо. Очень важно в ответном матче не бросаться вперёд всей командой со стартовым свистком, потому что тогда миссия точно станет невыполнимой. Но сегодня все видели, что у нас есть бойцовский характер и храброе сердце», — приводит слова Милнера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».