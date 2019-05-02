Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает The Times. По информации издания, в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1) бельгиец получил повреждение колена. Форвард проконсультировался с врачами команды, которые разрешили ему провести остаток встречи. После игры Ромелу почувствовал боль в подколенном сухожилии.

Лукаку перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний бельгийский нападающий принял участие в 32 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» после 36 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла. «Красным дьяволам» в чемпионате Англии осталось сыграть с «Хаддерсфилдом» и «Кардифф Сити».