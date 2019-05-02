Клопп: «Ливерпуль» создал «Барселоне» массу проблем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы создали «Барселоне» массу проблем, за что заслуживаем добрых слов. Во втором тайме здорово владели мячом. Когда проигрываешь 0:1, ситуация непростая. В перерыве обсудили игру, посоветовали парням, что можно улучшить.

В нашем виде спорта всё решают голы. Сыграли очень хорошо, ребята провели отличный матч. Против такого соперника нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, но должны принять результат», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».