Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Балотелли: не сравнивайте Месси с «семёркой» из «Ювентуса»

Балотелли: не сравнивайте Месси с «семёркой» из «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли выразил восхищение игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, аргентинец в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) оформил дубль.

«Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с «семёркой» из «Ювентуса» (речь о Криштиану Роналду. – Прим. «Чемпионата»), — написал Балотелли.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент