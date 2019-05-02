Балотелли: не сравнивайте Месси с «семёркой» из «Ювентуса»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли выразил восхищение игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, аргентинец в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) оформил дубль.

«Месси феноменален. Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте его с «семёркой» из «Ювентуса» (речь о Криштиану Роналду. – Прим. «Чемпионата»), — написал Балотелли.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.