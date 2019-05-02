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Месси: ещё ничего не решено, нам предстоит сыграть на историческом стадионе

Месси: ещё ничего не решено, нам предстоит сыграть на историческом стадионе
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Четыре гола было бы лучше, чем три, но это всё равно хороший результат. Но ещё ничего не решено, ведь нам предстоит сыграть на историческом стадионе, этот матч потребует от нас множества усилий.

Гол со штрафного? Мяч влетел необычайно хорошо. Я определил, куда хочу ударить, и, к счастью, именно туда он и попал», — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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