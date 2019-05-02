Вальверде: в прошлой ЛЧ «Барселона» вылетела, выиграв первый матч 4:1

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

«Нам пришлось постараться, чтобы не пропустить. У «Ливерпуля» отличная команда, впереди ещё 90 минут на «Энфилде». В прошлой Лиге чемпионов мы вылетели в 1/4 финала, выиграв первый матч дома со счётом 4:1, так что вся борьба впереди.

Мы знали, что на поле нужно будет вкалывать. Были моменты, когда «Ливерпуль» владел громадным преимуществом. У нас тактически гибкая команда. Если начинает прессинговать Лео, то прессингуют и все остальные», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».