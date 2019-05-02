Месси поддержал Касильяса, который перенёс сердечный приступ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в социальной сети поддержал бывшего футболиста «Реала», а ныне голкипера «Порту» Икера Касильяса после перенесённого тем сердечного приступа.



«Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью поддержать Касильяса и пожелать ему скорейшего восстановления», — написал Месси в «инстаграме».

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.