Ван Дейк: «Ливерпуль» никогда не сдастся. Мы верим в успех в игре с «Барселоной»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о шансах команды на выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первой полуфинальной встрече с «Барселоной» со счётом 0:3.



«Ответный матч с «Барселоной»? В футболе возможно всё. Несомненно, мы верим в успех. Мы никогда не сдадимся, и сегодня мы уже показали, что можем создавать моменты у ворот «Барселоны». Единственное, что нам осталось сделать, – это реализовать их», — цитирует ван Дейка Goal.com со ссылкой на DAZN.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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