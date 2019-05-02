Головин: «Монако» проявил характер и по игре ни в чём не уступил «Ренну»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 34-го тура чемпионата Франции, в которой монегаски в гостях сыграли вничью 2:2 с «Ренном».



«Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счётом 0:2, ничья – это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко. Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте.



Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча. Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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