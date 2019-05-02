Дель Боске: я тренировал Роналдо и Зидана. Месси на том же уровне или даже выше

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске оценил уровень нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Если говорить о мечтах, то я хотел бы тренировать Месси. Я работал с Роналдо, Зиданом, Роберто Карлосом, Редондо… Великие футболисты, фантастические. Месси находится на одном уровне с ними или даже выше. Лео – совершенный футболист в каждом компоненте игры, он обладает навыками, которыми не обладает больше никто», — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.



Накануне, 1 мая, Месси отметился дублем в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который завершился победой «Барселоны» со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 7 мая.

