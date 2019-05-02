«Ним» — о достижении Месси: 600 голов и ни одного в наши ворота

Французский клуб «Ним» в социальной сети опубликовал шуточное сообщение, адресованное нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Форвард, сделав дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», забил 600-й гол в играх за каталонский клуб.

«600 голов и ни одного в наши ворота», — говорится в официальном «твиттере» французской команды.

Всего в составе «Барселоны» Месси провёл 683 матча. Свой первый гол за клуб он забил в ворота «Альбасете» ровно 14 лет назад — 1 мая 2005 года.



В нынешнем сезоне на клубном уровне аргентинский футболист принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.