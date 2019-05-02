Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»

«Милан» стал сомневаться в подписании контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко после того, как футболист на час опоздал на тренировку команды. Как сообщает Сalciomercato, сам игрок объяснил опоздание возникшими проблемами с автомобилем.

Ранее итальянский клуб рассчитывал заключить постоянное соглашение с Бакайоко, который выступает за «Милан» на правах аренды. Однако данный поступок посеял сомнения в тренерский штаб «россонери». Напомним, что права на хавбека принадлежат «Челси». Ранее сам футболист выражал желание продолжить карьеру в «Милане».

Французский игрок перешёл в «Милан» минувшим летом на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа за € 35 млн. В этом сезоне Бакайоко провёл в Серии А 28 матчей и забил 1 гол.