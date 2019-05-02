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«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Футбол / Англия

Лондонский «Челси» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового комплекта домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом на футболке присутствует узор с фрагментами домашнего стадиона команды «Стэмфорд Бридж», выполненный в тёмном цвете. Техническим спонсором «Челси» является американская фирма Nike.

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Фото: «Твиттер» ФК «Челси»

«Челси» после 36 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 68 очков, на два очка отставая от «Тоттенхэм Хотспур» и на столько же опережая «Арсенал». В оставшихся турах синие сыграют с «Уотфордом» и «Лестер Сити».

Сегодня, 2 мая, «Челси» проведёт первый матч полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Игра пройдёт во Франкфурте и начнётся в 22:00 мск.

«Айнтрахт» Ф — «Челси». Прогноз: Сарри и Азар не сумеют покорить Франкфурт
«Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей.
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