Лондонский «Челси» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового комплекта домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом на футболке присутствует узор с фрагментами домашнего стадиона команды «Стэмфорд Бридж», выполненный в тёмном цвете. Техническим спонсором «Челси» является американская фирма Nike.

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон Фото : «Твиттер» ФК «Челси»

«Челси» после 36 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 68 очков, на два очка отставая от «Тоттенхэм Хотспур» и на столько же опережая «Арсенал». В оставшихся турах синие сыграют с «Уотфордом» и «Лестер Сити».



Сегодня, 2 мая, «Челси» проведёт первый матч полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Игра пройдёт во Франкфурте и начнётся в 22:00 мск.

