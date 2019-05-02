Бывший испанский арбитр — о попадании мяча в руку Матипа: это похоже на пенальти

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер выразил мнение, что в ворота «Ливерпуля» должен был быть назначен пенальти в первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).



На 15-й минуте встречи мяч в ходе борьбы в штрафной площади гостей попал в руку защитника Жоэля Матипа, однако главный судья Бьорн Куйперс не стал назначать 11-метровый удар.



«Это похоже на пенальти, потому что рука Матипа не находится в естественном положении», — приводит слова Оливера Marca.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».



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