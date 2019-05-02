Парехо: «Арсенал» — команда без слабых мест

Полузащитник «Валенсии»​ Дани Парехо поделился ожиданиями от первого полуфинала Лиги Европы против «Арсенала». Матч состоится сегодня, 2 мая, начало игры — в 22:00 по московскому времени.



«В последних матчах «Арсенал» был далёк от своего идеала, но то было в чемпионате и не имеет отношения к еврокубкам. Это разные турниры, и сейчас дела в национальном первенстве значения не имеют. Надо помнить, что борьба будет идти 180 минут. Хотел бы я, чтобы всё решилось уже завтра, но так не будет. Дома «Арсенал» навязывает соперникам свой футбол, так что нас ждёт тяжёлая игра. Такая, как была у нас в матче с «Атлетико», пусть мадридцы и исповедуют иную философию. У «Арсенала» очень сильные игроки в нападении: Обамеянг, Ляказетт, Эзил. Да, у лондонцев есть проблемы в обороне, но это всё равно команда без слабых мест», — цитирует Парехо пресс-служба УЕФА.

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