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Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе Касильяса

Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе Касильяса
Футбол / Прочие турниры

Бывший наставник «Порту» Жозе Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе, который перенёс голкипер португальской команды Икер Касильяс.

«Я сразу же связался с «Порту». У клуба отличный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках. В прошлом у нас были разногласия, но сейчас остались хорошие отношения», — написал Месси в «Инстаграме».

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

Месси поддержал Касильяса, который перенёс сердечный приступ
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