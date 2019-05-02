Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе Касильяса

Бывший наставник «Порту» Жозе Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе, который перенёс голкипер португальской команды Икер Касильяс.



«Я сразу же связался с «Порту». У клуба отличный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках. В прошлом у нас были разногласия, но сейчас остались хорошие отношения», — написал Месси в «Инстаграме».



Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

Месси поддержал Касильяса, который перенёс сердечный приступ