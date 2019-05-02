Аспиликуэта: желаю Касильясу скорейшего выздоровления, это тяжёлые новости

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил слова поддержки своему соотечественнику вратарю «Порту» Икеру Касильясу, у которого вчера, 1 мая, случился сердечный приступ.



«Я хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Это тяжёлые новости. Нам сказали, что он в порядке и идёт на поправку. Все в «Челси» желают ему скорейшего выздоровления, и мы надеемся вскоре увидеть его на поле», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт лондонской команды.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.