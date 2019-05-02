Бонуччи: очень нравится жить в Турине, это райский город

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что ему очень нравится жизнь в Турине. Итальянский футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года, когда вернулся из «Милана». Бонуччи также играл за «Старую синьору» с 2010 по 2017 год.



«Мне очень нравится жить в Турине, это райский город. Нам действительно повезло, потому что мы делаем работу, которая нам нравится, в прекрасном городе. Местные болельщики ведут себя воспитанно и не будут кидаться на футболистов на улице, чтобы попросить сделать фотографию или дать автограф. Я часто гуляю с семьей, всё спокойно», — сказал Бонуччи в интервью Rai 3.

В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 38 матчах, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.