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Стали известны сроки восстановления Рассказова от травмы

Фото: РИА Новости
Стали известны сроки восстановления Рассказова от травмы
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», восстановление защитника «Спартака» Николая Рассказова от травмы, полученной в матче с «Енисеем», займёт примерно месяц. Игрок должен быть готов к первым летним сборам красно-белых.

«Чемпионат» первым сообщил, что у Рассказова была выявлена трещина в лодыжке и игрок пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы. Позже эту информацию подтвердил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и был вынужден покинуть поле.

«Спартак» после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в активе. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала».

Рассказов выбыл до конца сезона
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