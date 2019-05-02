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«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру
Футбол / Италия

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Kicker, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы оба миланских клуба – «Интер» и «Милан». Более того, и нерадзурри, и россонери уже сделали запросы по форварду. Также Мюллером интересуется один английский клуб, однако его название не уточняется.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за клуб на протяжении всей карьеры – начиная с 2007 года. С мюнхенцами немецкий форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, четыре Кубка страны и один трофей Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 6 голами и 8 результативными передачами.

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