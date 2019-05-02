Н. Кейта выбыл до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропустит оставшиеся матчи в нынешнем сезоне из-за травмы. Как сообщает Liverpool Echo, 24-летний футболист в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с «Барселоной» получил повреждение паха. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

Точные сроки восстановления хавбека пока не называются, однако издание уточняет, что на восстановление потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Кейта провёл в чемпионате Англии 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.