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Н. Кейта выбыл до конца сезона

Н. Кейта выбыл до конца сезона
Футбол / Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропустит оставшиеся матчи в нынешнем сезоне из-за травмы. Как сообщает Liverpool Echo, 24-летний футболист в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с «Барселоной» получил повреждение паха. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

Точные сроки восстановления хавбека пока не называются, однако издание уточняет, что на восстановление потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Кейта провёл в чемпионате Англии 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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