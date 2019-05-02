Линекер ответил на критику за празднование гола Месси в ворота «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём «твиттере» ответил на критику со стороны болельщиков «Ливерпуля», раскритиковавших его за празднование гола форварда Лионеля Месси в ворота их команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.



«Кажется, я огорчил нескольких болельщиков «Ливерпуля» тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит «Барселону», я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога», — говорится в сообщении Линекера.

Видео доступно в «твиттере» BT Sport.



Ранее болельщики «Ливерпуля» подвергли критике Линекера и бывшего защитника английской национальной команды Рио Фердинанда. По мнению фанатов, экс-футболисты поступили некорректно и должны были вести себя более нейтрально, учитывая роль экспертов на телевидении. Также болельщики напомнили, что телеканал BT Sport, на котором работают Фердинанд и Линекер, является британским и открытая поддержка соперника английской команды противоречит логике.