Мойес: последний раз плакал, когда потерял работу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес ответил на вопрос, когда он в своей жизни последний раз плакал.



«Я думаю, скорее всего, это было когда я потерял работу в «Манчестер Юнайтед». Когда я взял на себя ответственность, мне нужны были изменения, на которые требовалось время», – цитирует специалиста talkSPORT.



Шотландец возглавил манкунианцев в мае 2013 года. После поражения от «Эвертона» 20 апреля 2014 года «Манчестер Юнайтед» лишился шансов попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, и уже через два дня Мойес был отправлен в отставку.



Последним местом работы Мойес был «Вест Хэм». Также он работал в таких командах, как «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».

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