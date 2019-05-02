Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мойес: последний раз плакал, когда потерял работу в «Манчестер Юнайтед»

Мойес: последний раз плакал, когда потерял работу в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес ответил на вопрос, когда он в своей жизни последний раз плакал.

«Я думаю, скорее всего, это было когда я потерял работу в «Манчестер Юнайтед». Когда я взял на себя ответственность, мне нужны были изменения, на которые требовалось время», – цитирует специалиста talkSPORT.

Шотландец возглавил манкунианцев в мае 2013 года. После поражения от «Эвертона» 20 апреля 2014 года «Манчестер Юнайтед» лишился шансов попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, и уже через два дня Мойес был отправлен в отставку.

Последним местом работы Мойес был «Вест Хэм». Также он работал в таких командах, как «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».

Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент