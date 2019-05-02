Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча начнётся 2 мая в 22:00

«Арсенал» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча начнётся 2 мая в 22:00
Футбол / Лига Европы

Сегодня, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» – «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Хишам Закрани.

«Арсенал» на предыдущих стадиях плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы победил БАТЭ (0:1 и 3:0), «Ренн» (1:3 и 3:0) и «Наполи» (2:0 и 1:0). В свою очередь «Валенсия», осенью выступавшая на групповом этапе Лиги чемпионов и занявшая третье место в своём квартете, оказалась сильнее «Селтика» (2:0 и 1:0), «Краснодара» (2:1 и 1:1) и «Вильярреала» (3:1 и 2:0).

«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз: «летучие мыши» забьют Чеху
В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент