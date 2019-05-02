«Арсенал» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча начнётся 2 мая в 22:00

Сегодня, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» – «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Хишам Закрани.



«Арсенал» на предыдущих стадиях плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы победил БАТЭ (0:1 и 3:0), «Ренн» (1:3 и 3:0) и «Наполи» (2:0 и 1:0). В свою очередь «Валенсия», осенью выступавшая на групповом этапе Лиги чемпионов и занявшая третье место в своём квартете, оказалась сильнее «Селтика» (2:0 и 1:0), «Краснодара» (2:1 и 1:1) и «Вильярреала» (3:1 и 2:0).



«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз: «летучие мыши» забьют Чеху В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.