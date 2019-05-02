«Айнтрахт» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся 2 мая в 22:00

Сегодня, 2 мая, на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» – «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. В роли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Рауль Кабаньеро Мартинес.



«Айнтрахт» на предыдущих стадиях плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы победил донецкий «Шахтёр» (2:2 и 4:1), «Интер» (0:0 и 1:0) и «Бенфику» (2:4 и 2:0). В свою очередь «Челси» оказался сильнее «Мальмё» (2:1 и 3:0), киевского «Динамо» (3:0 и 5:0) и пражской «Славии» (1:0 и 4:3).

«Айнтрахт» Ф — «Челси». Прогноз: Сарри и Азар не сумеют покорить Франкфурт «Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей.