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Месси в 2019 году забил со штрафных больше, чем Роналду за последние 959 дней

Месси в 2019 году забил со штрафных больше, чем Роналду за последние 959 дней
Футбол / Лига чемпионов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», причём один из голов был забит со штрафного удара. Таким образом, аргентинский футболист в 2019 году забил уже четыре мяча со штрафных. По этому показателю он опережает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил со штрафных ударов только три мяча за последние 959 дней.

Кроме того Месси в матче с «Ливерпулем» забил 600-й гол в играх за каталонский клуб. Всего в составе «Барселоны» Месси провёл 683 матча. Свой первый гол за клуб он забил в ворота «Альбасете» ровно 14 лет назад — 1 мая 2005 года.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.

Месси забил 600-й гол за «Барселону»
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