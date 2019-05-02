В «Порту» рассказали, от чего зависит будущее Касильяса в футболе

Глава медицинского штаба «Порту» Нелсон Пуга поделился мыслями о перспективах вратаря Икера Касильяса, который накануне, 1 мая, перенёс сердечный приступ и был прооперирован.



«Всё будет зависеть от лекарств, которые Икер будет принимать. Также нужно будет посмотреть, как его организм будет реагировать не только на отдых, но и на напряжение, связанное с физическими нагрузками. Нужно будет проявить терпение, и после большого количества разговоров и обсуждений будет принято решение о его дальнейшей судьбе.



Сейчас Икер чувствует себя хорошо, он находится в стабильном состоянии и реагирует на всё со свойственным ему чувством юмора. Рядом его семья, так что он спокоен. Сейчас начинается первый этап его восстановления», — приводит слова Пуги Marca со ссылкой на Porto Canal.



В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа