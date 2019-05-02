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В «Порту» рассказали, от чего зависит будущее Касильяса в футболе

В «Порту» рассказали, от чего зависит будущее Касильяса в футболе
Футбол / Прочие турниры

Глава медицинского штаба «Порту» Нелсон Пуга поделился мыслями о перспективах вратаря Икера Касильяса, который накануне, 1 мая, перенёс сердечный приступ и был прооперирован.

«Всё будет зависеть от лекарств, которые Икер будет принимать. Также нужно будет посмотреть, как его организм будет реагировать не только на отдых, но и на напряжение, связанное с физическими нагрузками. Нужно будет проявить терпение, и после большого количества разговоров и обсуждений будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Сейчас Икер чувствует себя хорошо, он находится в стабильном состоянии и реагирует на всё со свойственным ему чувством юмора. Рядом его семья, так что он спокоен. Сейчас начинается первый этап его восстановления», — приводит слова Пуги Marca со ссылкой на Porto Canal.

В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа
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