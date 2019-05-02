Источник: летом 2020 года в контракте Неймара вступит в силу пункт о клаусуле

Летом следующего года в контракте у бразильского форварда Неймара с «ПСЖ» вступит в силу пункт о клаусуле. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, в соглашении 27-летнего нападающего с парижанами не была прописана сумма отступных, за которую клуб обязывался бы продать футболиста в первые три сезона его выступлений на «Парк де Пренс». По истечению этого срока в контракте появится клаусула, она будет составлять € 170 млн.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. За два года выступлений за парижан бразилец выиграл 5 трофеев, сыграл 55 матчей, забил 49 мячей и сделал 28 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.