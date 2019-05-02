«МЮ» предложил Мате однолетний контракт с опцией продления до 2021 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало финальное предложение полузащитнику команды Хуану Мате о новом соглашении, сообщает Manchester Evening News.

Последние несколько недель 31-летнего испанца связывали с переходом в каталонскую «Барселону». Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2019 года.

«Манчестер Юнайтед» готов подписать с Матой однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. Игрок хочет продолжить выступать за «красных дьяволов», но пока не ясно, насколько предложение манкуниацев соответствует его требованиям.

Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года. Ранее он играл за лондонский «Челси», «Валенсию» и мадридский «Реал». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 21 матче.