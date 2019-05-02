Фигу: понимаю, что могло заставить Неймара ударить болельщика

Обладатель «Золотого мяча» 2002 года Луиш Фигу прокомментировал инцидент, который случился по окончании финального матча Кубка Франции между «ПСЖ» и «Ренном», когда форвард парижан Неймар ударил болельщика.

«Я не защищаю его. Но как игрок, я могу понять Неймара, я могу понять, что после важного матча или когда ты упускаешь трофей, ты злишься и теряешь голову, когда тебя провоцируют. Этого не должно было случиться, но я понимаю, что могло заставить его так отреагировать», — приводит слова Фигу Football.fr.

Напомним, во время церемонии награждения участников финальной игры Кубка Франции, поднимаясь на трибуну, Неймар ударил болельщика. Позже пявилась информация, что зритель оскорбил футболиста, что и вызвало такую реакцию последнего. Сам болельщик утверждает, что эти сведения являются ложью.