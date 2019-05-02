Кейн предложил затравленной девочке с синдромом Дауна стать талисманом клуба

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пригласил 16-летнюю Эллу Маркхэм, страдающую от синдрома Дауна, сопроводить команду при выходе на поле на последний матч в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Элла подверглась насмешкам со стороны пользователей «Твиттера» после того, как её отец опубликовал видео, на котором она танцует после поражения «шпор» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1). Он сопроводил ролик фразой «Результат — не самое главное».

Видео доступно в «Твиттере».

В своём обращении к девочке Кейн сказал: «Я видел видео, на котором ты танцуешь. Хочу поблагодарить тебя за потрясающую поддержку. Мне это понравилось! Мы знаем, что семья гордится тобой. Знаем, что ты большой фанат. Хотим пригласить тебя стать нашим талисманом на матче с «Эвертоном». Надеюсь там тебя увидеть. Продолжай танцевать и делать то, что ты делаешь! С любовью».

Видео доступно в «Твиттере».

Матч 38-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Эвертон» состоится в Лондоне 12 мая и начнётся в 17:00 мск.