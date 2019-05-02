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Аллегри: Месси — хороший стимул для Роналду

Аллегри: Месси — хороший стимул для Роналду
Футбол / Испания

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что форвард его команды Криштиану Роналду постарается завершить сезон во главе бомбардирской гонки Серии А.

«Месси — хороший стимул для Криштиану. Нас впереди ждёт дерби, а Месси вчера добился результата в 600 забитых мячей за клуб. Роналду будет стремиться увеличить свой голевой показатель, он горит желанием завершить сезон в качестве лучшего бомбардира Серии А», — приводит слова Аллегри Goal.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Роналду отметился 20 результативными ударами в 28 играх. Больше него в Серии А в нынешнем сезоне забили Фабио Квальярелла («Сампдория») — 23 гола, Дуван Сапата («Аталанта») и Кшиштоф Пёнтек («Дженоа»/«Милан») — по 21 голу.

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