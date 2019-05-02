Ван Дейк: рад, что не играю в Испании и не приходится часто противостоять Месси

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём противостоянии с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси во вчерашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Когда сталкиваешься с Месси и он демонстрирует свою лучшую форму, с ним нельзя ничего поделать. Я рад, что не выступаю в Испании и мне не приходится сталкиваться с ним каждый сезон. Он забил два мяча, и я разочарован из-за этого. Он выиграл пока только битву, но не войну», — приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Ливерпулем», проходивший на «Камп Ноу», завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0. Ответную встречу команды проведут 7 мая на «Энфилде».

Месси возглавляет гонку бомбардиров Лиги чемпионов, забив в 9 играх 12 мячей.

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