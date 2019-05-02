Моуринью: Суарес делает всю грязную работу рядом с Месси, он был хорош

Известный португальский тренер Жозе Моуринью подвёл итог первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

«Ливерпуль» был настроен позитивно на эту встречу, несмотря на отсутствие Роберто Фермино. Игроки были смелыми, они сделали то, что могли далеко не все команды за последние 20 лет, — они больше владели мячом на «Камп Ноу», чем «Барселона». Обычно каталонцы доминируют на поле по всем параметрам, однако вчера этого не произошло.

Англичане очень многое делали действительно хорошо, но после счёта 2:0 игра распалась. С уверенностью можно сказать, что «Ливерпуль» заслуживал гораздо большего, чем поражение со счётом 0:3. Но в то же время последние два угловых могли принести «Барселоне» новые голы. С этим гости уже не могли бы справиться. В целом игра была интересной. Мне кажется, «Ливерпуль» сделал всё возможное, основываясь на тактике Клоппа. Он выглядел хорошо, но заплатил за то, что не забил сам.

С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придётся всё время защищаться. Поэтому в большинстве случаев такие команды проигрывают. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счёт был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — серьёзный счёт. Футбол есть футбол. Я бы сказал, что здесь всё решено.

Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за «Ливерпуль». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей бывшей команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу.

Месси невероятен… Именно он добился этого результата. Конечно, у «Ливерпуля» была хорошая команда с хорошими игроками, но Месси был просто великолепен», — цитирует Моуринью «RT на русском».